La Segreteria Nazionale serra le fila: approvata la linea politica, in vista di nuovi progetti e un nuovo slancio comunicativo

Si è conclusa a Roma una partecipata seduta della Segreteria Nazionale di Alternativa Popolare, alla quale hanno preso parte, oltre ai vertici nazionali, i referenti delle segreterie regionali, i responsabili dell’organizzazione giovanile e i principali dirigenti del partito.

L’ampia rappresentanza territoriale ha permesso di validare una strategia d’azione capillare, che vedrà Alternativa Popolare protagonista nei prossimi mesi su tutto il suolo nazionale e nelle circoscrizioni estere. Sulla scia del 50° anniversario del PPE, celebrato giovedì 24 a Roma al Salone delle Fontane, il partito ha ribadito la centralità dei valori cristiani e popolari, con un focus specifico su welfare familiare e dignità della persona.

Proprio su questi temi le numerose iniziative previste per i prossimi mesi, come indicate dalla dichiarazione del Presidente Paolo Alli:

“La presenza oggi dei nostri referenti regionali e del movimento giovanile testimonia che Alternativa Popolare è un corpo vivo, presente e attivo nel Paese. Insieme abbiamo approvato non solo iniziative politiche, ma nuovi progetti di comunicazione che ci permetteranno di estendere la capacità di coinvolgere ed aggregare forze, movimenti, associazioni per incidere sul dibattito pubblico.

Siamo pronti a raccogliere la sfida lanciata da Antonio Tajani per un coordinamento delle forze del PPE e a dare battaglia per i diritti degli italiani all’estero, partendo dal grande evento di Francoforte in programma il 13 giugno. La nostra visione è chiara, la nostra squadra è pronta.”