Scuola, Bandecchi: “Bene le nuove assunzioni insegnanti, ma le nostre classi saranno sempre più vuote”

Dopo l’annuncio del piano assunzioni per la scuola da parte del ministro Valditara, il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi coglie l’occasione per rilanciare l’appello di AP alla politica affinché il tema della denatalità diventi centrale nell’agenda del Paese. Assumere nuovi insegnanti è certamente un’ottima notizia. Se si vuole guardare seriamente al futuro, tuttavia, non si può far finta di non sapere che, nei prossimi decenni, le aule italiane saranno sempre più vuote.

A spiegare efficacemente questo tema è proprio Bandecchi, per il quale:

“La scelta del Governo di assumere nuovi insegnanti è sicuramente una buona notizia, specialmente quando si parla di giovani che decidono di intraprendere questa nobile professione. Non possiamo però accontentarci di simili consolazioni e chiudere gli occhi di fronte al vero fatto allarmante: viviamo in una Nazione sempre più vecchia, dove non nascono figli e diventano sempre meno numerose le classi di scuola. Verrebbe da dire che non ha così senso assumere tanti insegnanti se poi non si pensa a come risolvere il grave problema di denatalità che affligge Italia. Pertanto chiediamo al Governo di prendere in mano la situazione una volta per tutte: bene assumere e creare posti di lavoro, ma è arrivato il momento di mettere in campo soluzioni rapide, efficaci e strutturali per incoraggiare i più giovani a crearsi una famiglia e far nascere bambini”