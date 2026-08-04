Romagnoli: la riforma della Circoscrizione Estero apre una nuova fase. Saremo protagonisti con una presenza stabile in tutto il mondo.

da Italiachiamaitalia.it

L’approvazione della riforma che ridisegna la rappresentanza parlamentare della Circoscrizione Estero segna un passaggio storico per gli italiani residenti fuori dai confini nazionali e impone alle forze politiche una rinnovata capacità di ascolto, presenza e progettualità. È da questa consapevolezza che nasce la decisione di Alternativa Popolare di rafforzare in maniera significativa la propria azione internazionale, dando vita a un programma di iniziative che, a partire dal mese di settembre, coinvolgerà le principali capitali europee e numerose città strategiche nei diversi continenti.

Ad annunciarlo è Massimo Romagnoli, responsabile del Dipartimento Italiani nel mondo di Alternativa Popolare.

“La riforma della Circoscrizione Estero non rappresenta semplicemente una modifica dell’impianto elettorale: è l’inizio di una nuova stagione politica nella quale sarà fondamentale costruire una rappresentanza credibile, radicata e realmente vicina ai milioni di italiani che vivono all’estero. Alternativa Popolare vuole essere protagonista di questa nuova fase”.

Secondo Romagnoli, il nuovo quadro istituzionale richiede un cambio di passo da parte della politica.

“Non basta presentarsi durante le campagne elettorali. È necessario costruire un rapporto continuo con le comunità italiane, ascoltarne le esigenze, valorizzarne il contributo e trasformare le loro istanze in proposte legislative e iniziative concrete. Gli italiani all’estero rappresentano una straordinaria risorsa economica, culturale e diplomatica per il nostro Paese e meritano una rappresentanza all’altezza del loro ruolo”.

Per questo motivo Alternativa Popolare ha predisposto un articolato piano di incontri, conferenze e tavoli di confronto che interesseranno non soltanto le grandi capitali europee, ma anche le principali realtà del Nord e Sud America, dell’Oceania e di altri Paesi dove la presenza italiana è particolarmente significativa.

“L’obiettivo è costruire una rete internazionale sempre più forte, coinvolgendo associazioni, imprenditori, professionisti, giovani, rappresentanti delle istituzioni locali e tutti coloro che mantengono vivo il legame con l’Italia. Vogliamo un movimento capace di parlare agli italiani nel mondo con una visione moderna, pragmatica ed europea, ma allo stesso tempo globale”.

Tra i primi appuntamenti è già confermata la presenza di Massimo Romagnoli a New York in occasione delle celebrazioni del Columbus Day, uno degli eventi simbolo della comunità italoamericana.

“Sarà un’importante occasione per incontrare rappresentanti istituzionali, associazioni e connazionali residenti negli Stati Uniti, consolidando un dialogo che intendiamo rendere permanente. Gli Stati Uniti, come tanti altri Paesi, saranno parte integrante del percorso di crescita internazionale di Alternativa Popolare”.

Il percorso avviato dal Dipartimento Italiani nel Mondo guarda anche alle future competizioni elettorali.

“Le prossime elezioni della Circoscrizione Estero saranno un appuntamento decisivo. Alternativa Popolare vuole arrivarci con una classe dirigente preparata, con una rete organizzativa presente nei territori e con un programma costruito insieme agli italiani che vivono all’estero. Non ci interessano candidature calate dall’alto, ma persone competenti, radicate nelle comunità e capaci di rappresentarne realmente le esigenze”.

Romagnoli conclude rilanciando la missione politica del movimento.

“Vogliamo che Alternativa Popolare diventi un punto di riferimento per gli italiani nel mondo. La nostra presenza sarà costante, non episodica; il nostro lavoro inizierà molto prima della campagna elettorale e continuerà ben oltre il voto. Perché crediamo che il futuro dell’Italia passi anche attraverso i suoi milioni di cittadini che ogni giorno, all’estero, promuovono il Made in Italy, la nostra cultura e i valori del nostro Paese”.

Nelle prossime settimane saranno presentati il calendario degli incontri internazionali e le prime tappe del tour che accompagnerà Alternativa Popolare in questo nuovo percorso di confronto e radicamento nelle comunità italiane dei cinque continenti.