Regionali, l’intervista di Stefano Bandecchi a Il Tempo

«Sulle Regionali non ho deciso. Ho voglia di correre da solo. Basta regalare la cittadinanza»



Il leader di Alternativa Popolare sulle regionali: “Priorità ai programmi. Mi viene voglia di correre da solo”

di Christian Campigli per Il Tempo

“La formula giusta per governare il nostro Paese è quella liberale. Dico basta a giocare ai fascisti del 2000, ma basta anche a chi vuole regalare la cittadinanza“. Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare, non risparmia critiche a destra e sinistra in vista delle prossime elezioni regionali.

D: Si avvicinano le regionali. Voi correrete da soli, con il centrodestra, con la sinistra o valuterete caso per caso?

Caso per caso. Trattandosi di elezioni regionali, la nostra priorità sarà data ai programmi. A quali saranno i veri obiettivi, per i territori, dei candidati. Al momento vedo, da una parte e dall’altra, idee vecchie, proposte trite e ritrite. Le confesso che la tentazione, anche forte, di correre da soli io ce l’avrei. Eccome.

D: Le Marche sono una delle regioni più incerte.Che giudizio ha dell’operato del governatore Acquaroli?

[…] Manca una visione economica, imprenditoriale da qui a trent’anni. La politica, sia a destra che a sinistra, continua a fare tante chiacchiere e pochi fatti. Le basti ricordare come, dal 1990 a oggi, tutti i settori della nostra economia sono andati indietro invece di andare avanti.Non ci siamo accorti che stavamo perdendo parti importanti della nostra industria […].

D: In Toscana una parte della sinistra cerca di mettere in discussione Giani. Autolesionismo o una svolta radicale per strizzare l’occhio al movimento pro Pal?

[…]. Mio padre era comunista. Non so proprio cosa sia rimasto alla sinistra di quelle origini prestigiose. […] In Toscana servirebbe un passo diverso, un passo liberale.

D: Terzo mandato: favorevole o contrario?

Io sono assolutamente favorevole, sia per i governatori che per i sindaci […]. Non ha nessun senso decidere a tavolino che sindaci o Presidenti di Regione possano avere due mandati. Devono essere illimitati.

D: Cosa pensa del premierato?

Assolutamente contrario. Come ero contrario alla riduzione dei parlamentari [..]. Oggi con una manciata di uomini si può cambiare la nostra Costituzione. Per un vero liberale come me è inaccettabile […].

D: Il Governo Meloni concluderà la legislatura?