Puglia, AP e FI sottoscrivono accordo politico-programmatico

PUGLIA. FORZA ITALIA E ALTERNATIVA POPOLARE SOTTOSCRIVONO ACCORDO POLITICO – PROGRAMMATICO

“Un accordo politico-programmatico tra Forza Italia e Alternativa Popolare, in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia. L’intesa, sottoscritta oggi, nasce dalla volontà comune di costruire un progetto inclusivo e radicato sul territorio, capace di valorizzare le persone, le competenze e le diverse esperienze politiche. Forza Italia e Alternativa Popolare condividono la necessità di offrire ai cittadini una proposta chiara e credibile, fondata sul buon governo, sullo sviluppo e sul benessere della nostra regione. L’accordo rappresenta un passo avanti importante nel rafforzamento del centro moderato e riformista, con l’obiettivo di contribuire in modo decisivo alla vittoria della coalizione di centrodestra e di Gigi Lobuono. Un percorso da fare insieme, che è basato su valori comuni, concretezza e responsabilità, identica visione per il futuro della nostra Puglia”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis, e il segretario regionale di Alternativa Popolare, Michele Cornacchia.