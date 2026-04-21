I primi 50 anni del PPE. Il 24 aprile a Roma

Care amiche e cari amici,

questo per noi popolari è un anno speciale!

Il PPE, partito europeo di cui orgogliosamente Alternativa Popolare fa parte come membro, celebra l’anniversario dei 50 anni dalla sua fondazione.

Nato ufficialmente l‘8 gennaio 1976 a Lussemburgo, unendo politicamente le famiglie politiche europee di ispirazione cattolica, rappresenta da allora la colonna portante della politica Europea, esprimendo ininterrottamente dal 1999 il gruppo di maggioranza relativa del Parlamento Europeo.

Primo partito transnazionale del nostro continente, costituito sulle salde radici del “Gruppo Democratico Cristiano”, formato tra gli altri dall’Italiana DC, dalla tedesca CDU-CSU e dai francesi del CDS; voluto con forza nel 1953 da Alcide De Gasperi.

Oggi, esprimendo la Presidente della Commissione Europea Von der Leyen, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, e 13 capi di governo in Consiglio Europeo (ultimo in ordine di arrivo, l’Ungherese Peter Magyar), il futuro dell’Europa grava sulle spalle di noi popolari.

E’ nostro compito guidare le nostre nazioni e il nostro continente in questi momenti difficili, orientandoci nel presente senza mai dimenticare le nostre radici, per costruire un futuro di pace e prosperità per i nostri popoli.

L’Europa, per noi, non è solamente un orizzonte, ma è una necessità. Il nostro obiettivo rimane rafforzare l’integrazione europea, presidiando il centro del sistema politico e isolando gli estremismi populisti, nazionalisti e la sinistra radicale.

La politica deve essere pioniera di questo processo, per questo aumenta costantemente il coordinamento e la cooperazione tra gli 84 partiti membri della nostra famiglia, di cui noi orgogliosamente rivendichiamo l’appartenenza.

L’impegno del nostro partito, è di rafforzare la centralità del nostro paese in Europa e nel mondo. Senza Roma e senza l’Italia, l’Europa non potrebbe esistere.

Per questo, proprio a Roma (Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10/12), venerdì 24 aprile celebreremo la tappa italiana delle celebrazioni del cinquantennale del partito. Vi invitiamo a recarvi a Roma (ingresso libero) o a collegarvi in diretta per seguire i lavori, con la presenza del Presidente di AP prevista nel panel delle ore 16.45, “L’ITALIA AL CENTRO DELL’EUROPA: un’azione forte e coordinata nel PPE”, moderato dalla Vicesegretaria di Forza Italia e Responsabile del dipartimento esteri del PPE Deborah Bergamini.

Sempre a Roma si terrà nel 2027, come annunciato dal Presidente del PPE Marcel Weber, il congresso del Partito, al quale parteciperemo orgogliosamente per programmare il futuro della nostra Europa, rivendicando le idee e i valori popolari che animano il nostro percorso politico.

Sempre, con forza e passione, a difesa delle libertà.

Auguri, PPE !