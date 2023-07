Per combattere l’aumento delle dipendenze nei giovani dobbiamo dare più opportunità alle nuove generazioni

“Gli ultimi dati pubblicati nella Relazione Annuale del Parlamento sulle tossicodipendenze preoccupano molto. Il fatto che il 28% dei ragazzi tra 15 ai 19 anni consumi droga e il 78% beva alcool è grave ed è una sconfitta per il nostro Paese”. Lo afferma il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“La lotta alla tossicodipendenza deve essere prioritaria per lo Stato. Nella mia azione di sindaco di Terni intendo lavorare per offrire ai giovani le più ampie opportunità: solo in questo modo potremo portare i ragazzi fuori dal circolo autodistruttivo delle droghe. Costruire forti reti territoriali – centri culturali e sportivi, teatri e molto altro – è fondamentale. Per scoraggiare l’uso di sostanze dobbiamo infatti offrire ai giovani la possibilità di realizzarsi secondo le loro aspirazioni e capacità. È necessario inoltre aumentare le risorse in campo per far si che chi ha una dipendenza possa uscire, con l’aiuto della società, fuori dal tunnel”.

Questo è il nostro impegno, a Terni e in Italia, verso le nuove generazioni cui dobbiamo garantire un futuro luminoso.