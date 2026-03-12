Paolo Alli a Firenze alla mostra “Servus inutilis” dedicata a De Gasperi

Il Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli oggi pomeriggio interverrà a Firenze, Palazzo Medici-Riccardi, in occasione della presentazione della mostra “Servus inutilis” dedicata alla figura di Alcide De Gasperi

L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno di Fondazione CR Firenze, intende andare oltre la semplice celebrazione biografica, restituendo l’attualità del pensiero e dei valori di De Gasperi attraverso il racconto del suo impegno civile e politico.

La mostra sarà visitabile a Palazzo Medici-Riccardi, a Firenze, dal 9 al 16 marzo. Il pubblico potrà accedere tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00, ad eccezione del mercoledì. L’ingresso è gratuito.

la foto di copertina è di Città Metropolitana di Firenze.