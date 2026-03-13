Massimo Romagnoli, Responsabile degli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, in tour europeo per il SÌ

Prosegue senza sosta il tour europeo di Massimo Romagnoli, Responsabile degli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, impegnato nella campagna per il SÌ.

Ieri mattina alle ore 10.00 è intervenuto in collegamento con Radio Hitalia a Liegi, la principale emittente in Belgio seguita dalla comunità italiana residente nel Paese e non solo.

In serata si è svolto a Mannheim un partecipato incontro pubblico con la presenza di circa 180 italiani, a conferma della grande attenzione verso i temi al centro della consultazione.

Il tour prosegue oggi con la tappa di Atene, dove è previsto un incontro con la comunità italiana presso l’Hotel Grand Bretagne.

Domani Romagnoli sarà a Sofia, mentre domenica concluderà il ciclo di incontri a Tirana.

Lunedì è in programma l’ultima tappa a Bruxelles, presso la propria sede di Rue de Stassart 131, con un incontro dedicato alla comunità italiana e ai rappresentanti istituzionali presenti nella capitale europea.

Perché votare SÌ

• Per rafforzare la stabilità istituzionale e garantire maggiore governabilità.

• Per rendere il sistema più efficiente e moderno, riducendo sprechi e duplicazioni.

• Per dare più voce e rappresentanza agli italiani all’estero, valorizzandone il ruolo strategico.

• Per sostenere una visione europea e riformista, capace di affrontare le sfide globali.

• Per promuovere uno Stato più snello, credibile e vicino ai cittadini.

Romagnoli sottolinea:

“Il voto per il SÌ rappresenta una scelta di responsabilità e di futuro, soprattutto per le nuove generazioni e per i milioni di italiani che vivono fuori dai confini nazionali.”