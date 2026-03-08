Libera, Intraprendente, Indipendente. La forza discreta delle donne italiane

L’8 marzo rischia spesso di ridursi a un rito civile: mimose, parole di circostanza, dichiarazioni di principio. Eppure, se si osserva con attenzione la storia repubblicana italiana, si scopre che la presenza delle donne non è mai stata soltanto simbolica. È stata, piuttosto, una forza silenziosa e costante, capace di plasmare il carattere morale del Paese.

Le donne italiane hanno costruito molto più di quanto abbiano rivendicato. Hanno fatto crescere famiglie e comunità, educato generazioni alla democrazia, hanno custodito nei momenti più difficili il senso della responsabilità civile. E lo hanno fatto con una cifra che appartiene profondamente alla nostra tradizione: il pudore. Non il pudore della rinuncia, ma quello della misura. La consapevolezza che la profondità del proprio ruolo non ha bisogno di clamore per manifestarsi.

È in questa trama discreta che si comprende davvero il contributo femminile alla storia della Repubblica. Nelle aule scolastiche dove insegnanti pazienti hanno formato cittadini prima ancora che studenti. Negli ospedali dove la cura è diventata una forma alta di servizio pubblico. Nelle fabbriche e negli uffici dove competenza e dedizione hanno dato sostanza alla crescita economica del Paese. E nelle case, dove si è spesso compiuto il lavoro più difficile: educare alla libertà e al rispetto.

La cultura del popolarismo italiano – quella che ha animato la stagione civile della ricostruzione – non ha mai concepito la donna come figura subordinata. Al contrario, ne ha riconosciuto la dignità piena, personale e sociale. Lo testimoniano parole di straordinaria modernità scritte da Alcide De Gasperi alla moglie Francesca Romani De Gasperi:

“Io ti voglio libera compagna, amica di pari iniziativa e indipendenza, e nulla mi ripugna di più che farti da maestro e di frugare nella tua coscienza”.

In queste righe, che hanno il tono semplice delle cose autentiche, si trova una visione limpida della relazione tra uomo e donna: non tutela paternalistica, non competizione ideologica, ma riconoscimento reciproco. La donna come compagna libera, intraprendente, indipendente. Una persona pienamente responsabile della propria coscienza e delle proprie scelte.

È una lezione che conserva oggi tutta la sua attualità.

Perché se è vero che negli ultimi decenni le donne hanno conquistato spazi sempre più ampi nella scienza, nell’impresa, nella politica, nella cultura, è altrettanto vero che la società italiana ha ancora bisogno di incoraggiare con decisione questa presenza. Non per una ragione di equilibrio statistico, ma per una ragione più profonda: una comunità cresce davvero solo quando tutti i suoi talenti possono esprimersi.

La libertà femminile non impoverisce la società. La rende più matura.

L’intraprendenza delle donne non rompe gli equilibri civili. Li rinnova.

L’indipendenza delle donne non divide la comunità. La rafforza.

È questa la grande eredità delle donne italiane nella storia repubblicana: la capacità di coniugare autonomia e responsabilità, intelligenza e cura, determinazione e umanità. Una forza quieta che non cerca palcoscenici, ma che lascia segni profondi nella vita collettiva.

Per questo l’8 marzo dovrebbe essere, prima di tutto, un giorno di gratitudine. Gratitudine per ciò che le donne hanno già costruito nel tessuto civile del Paese. E consapevolezza di quanto ancora l’Italia abbia bisogno della loro presenza, della loro misura, della loro libertà.

Buona festa delle donne, Libere, Intraprendenti, Indipendenti.