Le inaccettabili opinioni di Berlusconi creano problemi sulla nascita del nuovo governo

Come prevedibile, le inaccettabili opinioni di Berlusconi su Putin e la sua folle guerra hanno avuto un enorme eco internazionale, assolutamente negativo per l’Italia. E hanno creato non pochi problemi sulla nascita del nuovo governo.

Quanto dichiarato da Berlusconi è, oltre che fuori dalla realtà, assolutamente incompatibile con la linea del Partito Popolare Europeo, dal quale attendiamo una presa di posizione ufficiale e forte su questo tema.

Non è possibile, per chi come noi appartiene alla grande famiglia Popolare europea, convivere ed essere associati a chi, sulla guerra in Ucraina, sostiene le posizioni e la narrativa di Putin. E questo aldilà delle storie passate, personali e politiche, perchè la guerra è oggi e il problema è grave ed attuale.