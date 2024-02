La lettera del Presidente del Ppe Weber ad Alternativa Popolare

Bruxelles, 24 gennaio 2024

Caro Presidente Alli,

Cari amici di Alternativa Popolare,

desidero ringraziarvi sinceramente per l’invito a intervenire al primo Congresso Nazionale di Alternativa Popolare. Purtroppo, a causa di impegni già assunti, non mi sarà possibile essere con voi a Terni per questa occasione speciale. Comunque, voglio cogliere questa opportunità per condividere con voi alcune idee, con una attenzione tutta particolare ai mesi che ci attendono.

Il 2024 è senza dubbio un anno fondamentale per la democrazia in tutto il mondo, con più di 50 elezioni in 76 differenti paesi e un totale di due miliardi di persone chiamate a esprimere il proprio voto. In questo scenario, le elezioni del Parlamento europeo a giugno porteranno 400 milioni di persone nelle cabine elettorali. In Italia, nel corso dell’anno vi saranno molte elezioni regionali e locali, tra queste anche quelle dell’Umbria: sarà un anno elettorale molto intenso per tutti noi!

In un mondo di instabilità, con due conflitti alle nostre porte, la crescita dei populismi e dei radicalismi e l’incertezza economica, le elezioni Europee saranno estremamente importanti non solo per preservare l’Unione Europea così come la conosciamo oggi, ma anche per continuare a darle forma. Come Partito Popolare Europeo, la nostra proposta politica affonda le proprie radici nei nostri valori Cristiano democratici e si basa sul processo di integrazione iniziato dai nostri padri fondatori De Gasperi, Adenauer e Schuman. La loro eredità – il nostro modo di vivere europeo – non può essere data per scontata.

Nel nostro manifesto elettorale che sarà adottato ufficialmente a Bucarest in marzo, evidenzieremo in modo chiaro che noi siamo per un’Europa che preservi la legalità e la democrazia, un’Europa che protegga i propri confini contro l’immigrazione illegale, un’Europa che dia potere ai propri cittadini creando posti di lavoro e riducendo gli eccessi di burocrazia, un’Europa dove la sostenibilità ambientale non sia ottenuta a discapito della nostra industria e della nostra economia, un’Europa che difenda i valori della famiglia e promuova politiche per le famiglie e per i figli, e un approccio intergenerazionale per affrontare le sfide demografiche future. Come strenuo difensore dell’economia sociale di mercato, il Partito Popolare Europeo vuole mettere in campo politiche inclusive a beneficio di tutti i cittadini e di ogni parte della società, assicurando che tutti gli Europei, qualunque sia la loro età, ovunque essi vivano, qualsiasi lavoro facciano, donne e uomini, possano giocare il ruolo che compete loro nella propria società.

Mettere le persone, i loro interessi e le loro preoccupazioni, al centro della nostra azione politica non rappresenta, per il Partito Popolare Europeo, solamente un approccio metodologico, ma costituisce l’essenza stessa della Cristiano democrazia, cioè ciò che ci rende realmente un Partito del popolo.

Riguardo la politica internazionale, il Partito Popolare Europeo è determinato più che mai a concepire la nostra Unione come un attore politico globale e a rafforzarlo. Per questa ragione, dobbiamo continuare a lavorare per rendere la nostra Europa pronta a proteggersi, sviluppando un proprio sistema comune di difesa in sinergia con la NATO, e parlando con una sola voce in politica internazionale.

Continueremo a supportare l’Ucraina. A questo proposito, voglio ringraziare ancora una volta Alternativa Popolare per aver donato più di 100 generatori elettrici ai nostri amici ucraini lo scorso anno. Voi avete dimostrato che la solidarietà non è una parola vuota ma è fatta di azioni concrete.

Anche se le sfide che ci attendono sono numerose, il 2024 costituisce un’opportunità per la nostra famiglia politica di riaffermare la propria leadership a livello europeo. E noi lo faremo. Ma tutto ciò può essere ottenuto solo attraverso l’unità. L’unità del centrodestra e dei partiti membri del PPE in tutti i Paesi europei sarà cruciale per il successo di tutti noi.

Ringraziandovi ancora per il vostro continuo supporto e per l’impegno prezioso che avete dimostrato negli scorsi 10 anni come Partito membro del Partito Popolare Europeo vi auguro il successo del vostro Congresso. Sono sicuro che esso porterà a fruttuosi scambi di idee e dibattiti che saranno significativi per tutti noi.

Vostro

Manfred Weber

Presidente del Partito Popolare Europeo

A questo link la lettera originale in lingua inglese.