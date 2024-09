Ipocrisia PD che, alleato di Salis, attacca Bandecchi

Il Pd attacca Bandecchi ma dimentica di essere alleato di Salis

In relazione all’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno presentata da diversi parlamentari del Pd ieri, riteniamo opportuno avanzare alcune osservazioni:

L’interrogazione è assolutamente pretestuosa, come si evince dalle puntuali risposte del Ministro Piantedosi il quale ha spiegato, chiaramente, che non vi è alcuna ragione per la quale egli possa intervenire nei confronti del sindaco Bandecchi, non essendosi verificato nessun reato che prevederebbe un intervento ministeriale. Tale evidenza, chiara e lapalissiana già prima per tutti – anche per i firmatari – dimostra come l’interrogazione sia stata presentata al solo scopo di gettare fango sul leader di Alternativa Popolare, peraltro facendo prezioso tempo al Ministro dell’Interno, ai funzionari e al Parlamento.

Stefano Bandecchi ha una fedina penale immacolata, non ha mai subito alcuna condanna, è un grande imprenditore che lavora 18 ore al giorno e paga ogni mese oltre 2500 stipendi ai propri dipendenti.

ha una , non ha mai subito alcuna condanna, è un che lavora 18 ore al giorno e paga ogni mese oltre 2500 stipendi ai propri dipendenti. Sempre l’On. Verini ha criticato il centrodestra per l’accordo con Bandecchi, parlando di soggetto pericoloso, dimenticando tutti i soggetti del Pd che attualmente e nel passato sono stati colpiti da pesanti inchieste, utilizzando quel solito metro di giudizio per cui gli altri (con fedina penale immacolata) sono delinquenti a prescindere mentre i loro amici anche quando sbagliano e sono indagati e condannati, sono persone perbene e vanno difesi.

La verità è che il Pd attacca Bandecchi perché, con il suo ingresso nella coalizione di centrodestra, si è rafforzato al centro, allargando la sua proposta politica, accogliendo le diversità di pensiero e riuscendo, attraverso la mediazione e la capacità di sintesi, a mantenere una salda unità. Un’ unità che, evidentemente, rischia di far saltare le ottime previsioni del campo largo (ma mezzo sfasciato) di vincere in Liguria, Emilia Romagna e Umbria, rendendo lo scenario molto pericoloso per il Pd e la sinistra.

L’ interrogazione parlamentare di ieri, pertanto, si deve solo alla paura e alla consapevolezza del Pd, che prova a tenere unito un campo largo in cui i presunti alleati si insultano e litigano quotidianamente e pubblicamente, di perdere in qualcuna delle regioni al voto, che invece davano per vinta.

Accettiamo la critica politica e sappiamo difenderci, ma l’atto presentato in Aula è solamente un atto scomposto, pretestuoso, strumentale e, sebbene pacato nelle forme, violento nella sostanza specie quando si chiede al Ministro dell’Interno di fare un “qualcosa in più” che non è previsto dalla Legge italiana.