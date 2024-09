Centrodestra e Alternativa Popolare, raggiunto accordo a livello nazionale

๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—”๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ

Nella giornata di oggi il centrodestra ha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare. Grazie a questa intesa Ap porterร il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagnaโ€. รˆ quanto dichiarano in una nota congiunta i Responsabili Nazionali dellโ€™Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi Moderati), il Vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, il Presidente dell’Udc, Antonio De Poli e il Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

โ€œLโ€™intesa – proseguono – arriva al termine di un lungo e proficuo confronto fra i partiti nel quale si รจ discusso di come allargare le forze politiche di centrodestra su programmi condivisi con lโ€™obiettivo di ampliare da un lato la base elettorale e, dallโ€™altro, di affrontare con una visione comune di prioritร le prossime sfide regionaliโ€.

โ€œLโ€™importanza di questo accordo sta nellโ€™aver posto al centro delle nostre interlocuzioni le esigenze dei territori e dei cittadini, valorizzando le esperienze di governo giร maturate dal centrodestra a livello locale e nazionale. Inoltre – aggiungono Donzelli, Battistoni, Colucci, Durigon, De Poli e Bandecchi – cโ€™รจ stata una unanime volontร di coinvolgere attivamente anche le realtร moderate e della societร civile che si riconoscono nei valori del centrodestra e nella sua visione politicaโ€.