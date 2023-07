Il nostro presidente Paolo Alli a Malta con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in occasione di un incontro organizzato dal Martens Centre, il think thank del Partito popolare europeo.

Nel suo intervento la presidente Metsola ha voluto sottolineare quanto, in un mondo sempre più polarizzato, sia fondamentale rafforzare l’azione

politica centrista.

Il centro politico è oggi infatti sempre più necessario, e la sua esistenza deve essere rivendicata con orgoglio.