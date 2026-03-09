Giustizia più imparziale Alternativa Popolare in Calabria dice il Sì al referendum

AVOLA. In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, Alternativa Popolare definisce chiaramente la propria linea politica: un convinto e deciso SÌ. La sezione di Avola, guidata da Piero Zappulla, insieme al responsabile amministrativo Francesco Zappulla e alvice coordinatore Paolo Portuesi,in linea con Alfonso Alaimo responsabile regionale di Alternativa Popolare, rilancia l’appello al voto sottolineando l’urgenza diuna riforma che allinei l’Italia ai parametri internazionali.

Leggi l’articolo completo sul quotidiano “La Sicilia”