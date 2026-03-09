Giustizia: il cuore della democrazia. Il 14 marzo Ap a Bologna per un Sì libero e forte

Appuntamento il 14 marzo a Bologna per ragionare insieme sulle Ragioni del Sì con esponenti della politica, della società civile, esperti di giustizia e amici di Alternativa Popolare. Sarà l’occasione per riflettere sulla Giustizia come cuore della democrazia, e uno spazio di confronto per riunire i sostenitori di Alternativa Popolare.

Interverranno:

Luca Palamara (ex magistrato membro del CSM)

Gianmarco Brenelli (Presidente Comitato GiustiziaSì)

Angelo Capelli (tesoriere Ap, avvocato, ex consigliere regionale Regione Lombardia)

Verranno intervistati da Paolo Rossi, Componente ufficio di coordinamento di OCF.

Introdurranno i lavori Paolo Alli (Presidente di Alternativa Popolare), Angelo Shkurti (Coordinatore Nazionale del movimento giovanile Ap) e Alberto Bosi (coordinatore regionale Emilia Romagna Ap)

Riserva il tuo posto a questo LINK EVENTBRITE, e segui le nostre pagine e la nostra newsletter per scoprire programma completo e news!

A presto