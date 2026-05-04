A Francoforte nasce l’Europa degli Italiani!

A Francoforte Alternativa Popolare lancia l’Europa degli italiani! Il Presidente On. Paolo Alli e il Responsabile di AP per gli Italiani On. Massimo Romagnoli nel mondo sono lieti di presentarvi la grande convention di lancio della nuova fase politica di Alternativa Popolare in Europa e nel mondo. Il primo mattone di questo ponte solido tra gli italiani in patria e le comunità italiane all’estero sarà messo il 13 giugno a Francoforte dove, in collaborazione con il Partito Popolare Europeo, dalle ore 16.00 all’ Hilton Frankfurt City Centre si terrà la convention “Nasce l’Europa degli Italiani”. Il nostro obiettivo è chiaro; rafforzare la rappresentanza politica degli italiani in Europa e nel mondo, consolidando il legame con il paese di origine valorizzando le moltissime energie della comunità. Nei prossimi giorni, vi comunicheremo le modalità di prenotazione e accesso all’evento. Il nostro nuovo cammino inizia qui, nel mondo con il cuore!