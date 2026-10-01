Formiche.net: dall’Ucraina al Baltico, quanto può ancora spingersi Mosca. La lettura di Alli

“Putin cerca l’incidente, ma deve stare attento alla risposta di Polonia, Finlandia e Svezia”. Il Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli, già presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato, analizza le tensioni sul fianco orientale, le minacce su Kaliningrad e il rischio di nuovi fronti.

Dalle tensioni intorno a Kaliningrad alle accuse europee contro Mosca per le attività di sabotaggio, passando per gli incidenti che coinvolgono droni e velivoli russi, il confronto tra Russia e Nato sembra attraversare una fase di crescente pressione. Paolo Alli, che ha guidato l’Assemblea parlamentare della Nato tra il 2016 e il 2018, analizza per Formiche.net i segnali provenienti dal Cremlino e i rischi di un allargamento del confronto.

Come legge i fatti più recenti, a partire da Kaliningrad? Mosca ha detto di essere pronta a difenderla “con tutto l’arsenale a disposizione”, dopo un’esercitazione di Polonia e Lituania per l’evacuazione dei civili. Cosa vuole segnalare il Cremlino con queste parole?

Mosca cerca da tempo l’incidente, questo è chiaro. Qualsiasi evento possa assomigliare a una provocazione da parte della Nato o di un suo Paese membro rappresenta per Putin un’occasione per ribadire che non ha paura dell’Alleanza. Del resto, non è la prima volta che accade: sono ormai un paio d’anni che ci si interroga su quando il Cremlino tenterà un test serio contro un Paese della Nato. In questo senso, i candidati più appetibili restano i Paesi baltici, dimensioni ridotte e teoricamente più “sacrificabili” nell’ottica di evitare una catastrofe globale. Questo considerando soprattutto l’atteggiamento del presidente Trump, storicamente ondivago nei confronti della Nato; pur ritenendo che, alla prova dei fatti, anche il fronte americano si ricompatterebbe. Il ruolo dei generali e degli apparati di sicurezza statunitensi va oltre l’orientamento politico di turno, basandosi su elementi oggettivi di sicurezza che alla politica talvolta sfuggono o che si preferisce ignorare.

Tutto ciò che sta accadendo va letto in questa chiave: da un lato, la continua ricerca da parte di Putin di elementi utili a dimostrare all’opinione pubblica interna di essere il difensore della causa russa; dall’altro, la volontà di predisporre il terreno qualora si presentasse l’opportunità o la necessità di avviare un’operazione simile a quella ucraina. Chiaramente, un’azione di quel tipo potrebbe essere tentata contro la Moldova o la Georgia, ma non contro un Paese della Nato, consapevole della reazione che scatenerebbe. Le minacce sull’uso dell’arsenale nucleare, periodicamente riproposte da Lavrov e Medvedev, non costituiscono una novità. Quanto alla vicenda di Kaliningrad, si tratta di eventi che, pur privi di una connotazione propriamente militare, sono stati piegati al consueto stravolgimento della realtà operato dalla propaganda russa.

L’Estonia ha attribuito ufficialmente alla Russia il sabotaggio di agosto contro Milrem Robotics. È il segnale di un cambiamento nell’approccio dei Paesi europei verso le attività ibride russe?

Sì, certamente. Del resto, le evidenze sono sempre più numerose: droni in rotta ovunque, sconfinamenti di jet russi e così via. È evidente che Putin tenti costantemente di varcare di misura la linea rossa per poi negare la propria responsabilità. Tuttavia, si tratta di un gioco ormai trasparente. Credo che, prima ancora di una reazione della Nato, Putin debba temere quella di Paesi come la Polonia, la Svezia e la Finlandia. La Polonia, in particolare, è estremamente attrezzata e potrebbe sostenere uno scontro con la Russia anche a prescindere dall’intervento dell’Alleanza — sebbene magari non nel lungo termine — grazie a una spesa per la difesa molto alta, che sfiora il 5% del Pil. Potrebbe persino verificarsi lo scenario in cui la Nato lasci avanzare inizialmente un singolo Paese membro senza invocare subito l’Articolo 5, per quanto si tratti di un’ipotesi puramente teorica. Inoltre, Putin deve fare un ulteriore calcolo.

Quale?

Non può permettersi di aprire troppi fronti contemporaneamente. Le difficoltà sul fronte ucraino sono già evidenti e la situazione in Asia centrale — si pensi al Kazakistan — non è del tutto tranquilla. Pur disponendo di un esercito forte e di un arsenale atomico, non è detto che la Russia sia nelle condizioni di sostenere nuovi conflitti. Al contrario, di fronte a un’evidente débâcle — qualora il fronte ucraino rimanesse congelato continuando a drenare risorse umane e militari senza successi apprezzabili — l’azione diversiva potrebbe essere rivolta contro la Moldova o la Georgia: Paesi più piccoli, decisamente più vulnerabili e privi dell’ombrello protettivo della Nato.

L’intervista al Presidente Paolo Alli continua sul sito di Formiche.net