Ti aspettiamo a Terni, presso i giardini pubblici «La passeggiata» dal 29 settembre al 01 ottobre per la prima Festa dell’Alternativa – Umbria!

Tre giorni per parlare di politica, di cultura, di società; tre giorni per conoscerci; tre giorni per rafforzare la nostra comunità!

Il programma della Festa – oltre 100 stand previsti – sarà divulgato presto sui nostri canali social e sul nostro sito web.

