Festa della Repubblica

Il 2 giugno l’Italia celebra la nascita della Repubblica, avvenuta nel 1946 grazie alla scelta coraggiosa di milioni di cittadine e cittadini che optarono per la democrazia, la libertà e la partecipazione. Oggi onoriamo quella scelta e rinnoviamo il nostro impegno a prenderci cura della nostra Italia — con serietà, rispetto e amore per la nostra comunità.

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, Stefano Bandecchi – sindaco di Terni, presidente della provincia e segretario di Alternativa Popolare – ha dichiarato:



“Auguro alla Repubblica Italiana di diventare grande, sempre più importante in Europa e nel mondo. Ogni 2 giugno rinnoviamo i presupposti positivi di una Repubblica che voleva essere grande, che è stata grande e che continua a combattere per esserlo.”

Viva l’Italia. Viva la Repubblica!