In Emilia Romagna un patto tra le forze del PPE per le amministrative 2027

Agenzia DIRE- 12 novembre 2026

Mentre il socio di maggioranza, Fratelli d’Italia, temporeggia, i moderati del centrodestra siglano un patto di unita’ in vista delle amministrative 2027 in Emilia-Romagna. Il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, ha incontrato insieme al responsabile dei rapporti con gli alleati del partito Francesco Coppi Arianna Corroppoli e Giuseppe Tarsitano di Noi Moderati, Riccardo Bizzarri dell’Udc e Alberto Bosi di Alternativa Popolare, con l’obiettivo di costruire un percorso politico condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative. “Con Noi Moderati, Udc e Alternativa

Popolare abbiamo avviato oggi un confronto positivo, con l’obbiettivo di rafforzare l’area di centro destra moderato”, dichiara Vignali. “La nostra ambizione- spiegano i leader- è riunire sotto un unico cappello politico tutte le forze moderate, popolari, liberali e riformiste che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo. Vogliamo offrire agli elettori un progetto credibile, capace di superare le frammentazioni e valorizzare le tante esperienze civiche e politiche presenti nei territori. Non solo per le elezioni dei prossimi capoluoghi al voto, Bologna, Piacenza, Parma e Rimini ma anche per le amministrative dei Comuni più piccoli, ma di grande rilevanza come, ad esempio, Cento, Finale Emilia, Pavullo e Riccione”. Le prossime elezioni

amministrative “rappresentano un’occasione importante per tradurre questa volontà in accordi concreti, Comune per Comune, mettendo al centro programmi, competenze e buona amministrazione.

L’obiettivo è costruire all’interno del centro destra un’area moderata unita, riconoscibile e protagonista delle scelte per il futuro delle nostre comunità, aperta anche alle liste civiche ed altre realtà interessate”.