Due anni di amministrazione Bandecchi a Terni: i risultati raggiunti

A due anni dall’insediamento a Terni dell’amministrazione di Alternativa Popolare, guidata da Stefano Bandecchi, è tempo di un primo bilancio. Tante le innovazioni già introdotte, mentre altre saranno realtà a brevissimo, rappresentando solo una piccola parte del lavoro che, insieme ai progetti più a lungo termine, porteranno a una trasformazione totale della città. Dalla realizzazione del sottopasso di Cospea, al risanamento del bilancio, dagli aiuti alle famiglie agli incentivi al commercio ai numerosi lavori pubblici già in itinere: così Terni cambia!

Piano del commercio (DPAC)

Ad ottobre 2024 l’amministrazione comunale di Terni si è dotata per la prima volta del documento di programmazione delle attività commerciali (DPAC) che rappresenta lo strumento di disciplina del commercio cittadino, nato dalla volontà di portare chiarezza e organicità al settore e di perseguire obiettivi ambiziosi quali la limitazione del consumo di suolo, il sostegno alla rigenerazione urbana e il recupero e la valorizzazione dei siti dismessi, in coerenza con le previsioni urbanistiche contenute nel Piano Regolatore Generale.

Cimitero degli animali e regolamento benessere animale

Approvato a luglio 2024, il Cimitero degli animali d’affezione rappresenta per Terni un simbolo di civiltà e umanità, che consente a tutti i cittadini che perdono il loro animale domestico di avere un luogo dedicato dove portarlo e dove continuare a ricordarlo con affetto.

Al benessere degli animali è dedicato anche il nuovo Regolamento approvato ad ottobre 2024, un testo unico per la disciplina dei molteplici aspetti che riguardano la tematica, primi fra tutti la sicurezza e la disciplina del canile comunale, delle adozioni e il ruolo delle associazioni di protezione animale.



Uscita dal dissesto e bilancio politico

Le oculate scelte economiche dell’amministrazione hanno consentito all’Ente di uscire finalmente dal lungo dissesto nel quale ha versato per anni, anche grazie alla precisa scelta di non ricorrere all’accensione di ulteriori mutui che, insieme alla risoluzione transattiva di contenziosi ultradecennali, ha portato una boccata d’ossigeno non solo al comune ma anche alle aziende del tessuto produttivo locale.



Stabilizzazione Terni Reti

In questa stessa direzione va la stabilizzazione della partecipata comunale Terni Reti, raggiunta grazie anche alle azioni transattive che hanno consentito di chiudere bonariamente i contenziosi Collar e Udg, con rilevante immissione di liquidità nelle casse delle IN HOUSE del Comune (circa 30 milioni di Euro).

Torneo internazionale di San Valentino

Tante le manifestazioni e gli eventi promossi in questi due anni, tra i quali spicca l’organizzazione del Torneo Internazionale di San Valentino, alla sua Seconda edizione, dedicato ai giovani calciatori, che quest’anno vedrà la partecipazione affianco alla Ternana e a due società locali, di team prestigiosi come il Real Madrid, la Lazio, la Roma, la Fiorentina, il Napoli, il Bologna.

Partita della solidarietà



Altro grande evento sportivo fortemente voluto da questa amministrazione è la Partita della Solidarietà, un triangolare al quale hanno preso parte il 20 marzo 2024 la Nazionale Attori e la Nazionale All Stars sosia, per finanziare progetti di sostegno a bambini e ragazzi in situazioni fragili e a rischio, con l’obiettivo di consentire anche a loro uguali diritti e opportunità dei coetanei più fortunati. L’evento ha coinvolto le scuole, con la partecipazione di quasi 5 mila bambini.

Progetto nuovi nati

L’amministrazione ha posto la massima attenzione al benessere delle famiglie e al tema del sostegno alla natalità nel nostro territorio con l’approvazione del Bonus Nuovi Nati, un progetto che prevede l’erogazione di un bonus di 150 euro al mese, da spendere nelle Farmacie Comunali per l’acquisto di farmaci e abbigliamento. La misura è destinata a tutte le famiglie residenti in Umbria, con bambini nati nel 2025, fino al compimento dei 5 anni di età.

Manovra finanziaria con agevolazioni per attività commerciali

Obiettivo prioritario di questa amministrazione è stato quello di mettere in campo misure concrete a sostegno dell’economia della città e tutte le attività commerciali che hanno investito sul territorio e concorrono al suo mantenimento e sviluppo. Lo stesso sindaco, Stefano Bandecchi, ha scritto a 101 brand nazionali e internazionali, invitandoli ad investire a Terni, elencando tutte le agevolazioni fiscali e le opportunità economiche per chi apre una attività commerciale in città. In questa direzione vanno le numerose agevolazioni a sostegno dei commercianti:

Riduzione delle tariffe per la concessione di occupazione del suolo pubblico;

Completa gratuità delle occupazioni con tende e frangisole degli esercizi riportanti il brand cittadino;

degli esercizi riportanti il brand cittadino; Sgravi per i tavoli posti all’esterno;

Riduzione dell’80% delle tariffe Tosap;

Agevolazioni fiscali e contributive per le edicole

Esenzione totale per cinque anni dal pagamento della Taric per i nuovi residenti, misura questa volta ad incrementare la cittadinanza e quindi anche la ricchezza della città.

Marketing territoriale

Grande importanza è stata data all’identità del nostro territorio, alla sua riconoscibilità e promozione, anche attraverso l’ideazione e la registrazione del brand “Amore@Terni” e alla creazione della “Rosa di Terni”, il fiore dell’amore eterno, che è stata pensata come brand di livello regionale che consenta di far conoscere Terni a livello nazionale e internazionale.

Internalizzazione dei servizi

Per far fronte alle disastrose condizioni di manutenzione del territorio nelle quali è stata trovata la città al momento dell’insediamento, si è deciso di procedere con una radicale e coraggiosa azione di reinternalizzazione di molti dei servizi legati alla cura degli immobili e delle strade comunali. Obiettivo perseguito attraverso una molteplicità di azioni, come l’assunzione di operai specializzati e l’acquisto di una serie di macchinari che consentono di intervenire in modo più tempestivo e allo stesso tempo più economico nelle attività di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale, di rifacimento e cura del manto stradale, di manutenzione degli edifici comunali.

“Macchina tappabuche in azione”, Corriere dell’Umbria, 23 Dicembre 2024



Global service verde

Il 2025 ha visto anche l’avvio del nuovo servizio Global service per il Verde pubblico, con l’affidamento di un appalto integrato del valore di oltre 7 milioni di euro, che rappresenta una svolta epocale rispetto al passato: il servizio di cura e gestione del verde pubblico viene ottimizzato e potenziato attraverso la previsione di tagli annuali molto più numerosi che, accanto a molteplici interventi tra i quali potature, allestimento di fioriere, innaffiature di soccorso, pulizia dei laghetti e delle fontane, attività di spollonatura e scerbatura dei riquadri stradali, consentiranno una cura a tutto tondo della città.

Lavoro di cittadinanza

Un impegno concreto è stato messo in campo per il sostegno dei cittadini svantaggiati con l’approvazione a novembre 2024 del Lavoro di Cittadinanza, un progetto sperimentale rivolto a persone in condizioni di vulnerabilità che consente di accedere a tirocini extracurriculari – con un’indennità di 600 euro lordi mensili – per l’acquisizione di nuove competenze utili al reinserimento nel mondo del lavoro.

Sicurezza

La sicurezza della città è obiettivo prioritario dell’operato dell’amministrazione, che è intervenuta con efficacia su molteplici aspetti come un incremento del 100% delle videocamere di sorveglianza, collegate alla sala operativa attiva 24 ore su 24, un aumento del 50% degli agenti di polizia locale, la prossima introduzione di droni per la sorveglianza della città.

Riqualificazione Borgo di Cesi e Borgo di Collescipoli

L’attenzione dell’amministrazione non si è concentrata solo sul territorio cittadino, ma ha dato ampio spazio e grande rilevanza ai centri minori, primi tra tutti i borghi di Cesi e Collescipoli, quest’ultimo candidato come rappresentante dei Borghi più belli d’Italia.



Lavori pubblici

Questa amministrazione sta operando con altrettanta efficacia sul fronte lavori pubblici, con la gestione di oltre 100 interventi finanziati tramite l’aggiudicazione di bandi, senza il ricorso all’accensione di mutui e quindi senza aggravio per il bilancio comunale.

Riorganizzazione della Ztl

Uno dei primi interventi, in termini temporali, di questa amministrazione è stato quello di operare un profondo e radicale riordino della Zona a Traffico Limitato, con l’intento di sanare le molteplici criticità a essa legate. Accanto al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di una massiccia riduzione delle targhe abilitate, sono stati istituiti provvedimenti volti a migliorare la vivibilità del centro e il benessere dei residenti, come la creazione di posti auto a loro uso esclusivo e l’introduzione di apposite agevolazioni tariffarie per il parcheggio di San Francesco. È stato inoltre introdotto un provvedimento per la sosta breve (15 minuti) gratuita nei parcheggi di superficie.

Prossimi progetti in via di realizzazione

Sottopasso Cospea

Dopo 20 anni di stallo, si sta finalmente realizzando il sottopasso nella zona di Cospea. Posto come obiettivo programmatico di questa amministrazione, si è proceduto fin da subito con tutte le azioni necessarie a sbloccare una situazione ormai sclerotizzata e apparentemente destinata a rimanere tale. Non senza fatica si è giunti a un accordo extragiudiziale del contenzioso che è stato aperto con la ditta lottizzante, con il conseguente incasso di quasi 2 milioni di euro della fidejussione. Questo consentirà al comune di realizzare finalmente il tanto atteso sottopasso, che permetterà di evitare l’attraversamento di un incrocio estremamente pericoloso e tanto temuto dai residenti della zona.

Impianto da rugby internazionale

Uno dei progetti in vista per il borgo di Collescipoli è il recupero del campo sportivo abbandonato “C. Bernardini”: Grazie all’investimento di oltre 1 milione di euro, finanziato dal bando pubblico “Sport e periferie”, verrà effettuato un restyiling dell’impianto per la realizzazione di un campo da rugby.

Mercato coperto di Largo Manni

Lunedì 12 Maggio sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo mercato coperto di Largo Manni, di ispirazione nord europea, realizzato da Coldiretti. Sarà un luogo anche di aggregazione e rappresenta un unicum sul territorio nazionale, tanto che Coldiretti Italia ha invitato tutte le delegazioni regionali a replicarlo, prendendo ad esempio quello di Terni.

Forno di cremazione

A brevissimo Terni avrà finalmente il suo impianto di cremazione e i cittadini ternani non saranno più costretti a rivolgersi altrove. La fine dei lavori, prevista per il 2026, consentirà di consegnare alla città il tempio crematorio con le tariffe più basse d’Italia, grazie allo strumento del partenariato pubblico-privato che prevede una concessione della durata di 25 anni al privato, che realizzerà l’opera senza oneri per il Comune, e ne curerà la gestione e i servizi collegati.

Pubblica illuminazione

Altro atto di portata epocale messo in campo da questa amministrazione è l’approvazione, a marzo 2025, di una delibera di consiglio comunale che prevede l’affidamento in project financing del servizio di pubblica illuminazione. Dopo oltre 60 anni di gestione da parte di Asm, il comune si è finalmente allineato a quanto richiesto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e ai dettami del diritto dell’Unione europea. L’affidamento prevede, tra i suoi obiettivi, l’efficientamento del sistema e la riduzione dei consumi – attraverso l’installazione di corpi illuminanti con sorgente a Led – una riduzione dei costi di circa 1 milione l’anno, l’estensione della rete tramite la creazione di circa 2 mila punti luce in più, la gestione smart della rete, con il monitoraggio e il controllo da remoto di tutti i punti luce.

Fibra

Estensione della fibra in tantissimi territori non coperti grazie ai fondi del PNRR per la copertura delle zone bianche, in modo che tutta la città di Terni, anche le periferie e i borghi, abbiano questo importante servizio. Lavori in corso di esecuzione.

Completamento della Casa delle Musiche dopo 10 anni

Dopo oltre un decennio verrà data finalmente vita alla Casa delle Musiche, completata nel 2014 e mai utilizzata. Grazie all’aggiudicazione del bando DesTEENazione – Desideri in azione del Ministero per le Politiche Sociali, sarà possibile arredare l’immobile recentemente ristrutturato con i fondi del PNRR per adibirlo a sede del progetto Laboratorio Adoloscenza, un luogo dedicato ai giovani, luogo di aggregazione e di sviluppo delle loro risorse e competenze attraverso la partecipazione e la condivisione di uno spazio dove far nascere laboratori, iniziative, amicizie.

Riqualificazione degli Studios di Papigno

Anche per l’annosa questione degli studios di Papigno, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di accedere finanziamenti relativi a piani di sviluppo di aree dismesse o in disuso che consentano di reperire fino a 10 milioni di euro e di attivare un partenariato con soggetti privati per lo sviluppo e la gestione del complesso industriale dismesso. Bando in corso di pubblicazione.

Università al centro

Tra le linee programmatiche di questa amministrazione è stato posto come fondamentale il trasferimento delle sedi universitarie da Pentima a Terni, non solo nell’ottica di migliorare la qualità della vita universitaria degli studenti, e di aumentare l’accessibilità dell’università attraverso la vicinanza al centro e alla stazione ferroviaria e dei bus, ma anche e soprattutto per rilanciare completamente il ruolo di Terni come città universitaria, attraendo così nuovi studenti. A ciò si aggiungano interventi di housing universitario per dare supporto e servizi a prezzi calmierati agli studenti.

Riqualificazione della Collina di San Valentino

Uno degli obiettivi principali dell’amministrazione è quello di rendere Terni un centro attrattivo per quei soggetti privati che, investendo in città, ricevano e allo stesso tempo creino benefici economici, in un circolo virtuoso di crescita economica. Questo è quello che è avvenuto con l’area di San Valentino, dove la realizzazione di polo con attività commerciali di vendita alimentare e destinate a servizi e ristorazione, consentiranno il recupero di un’area degradata da anni, con conseguente riqualificazione di tutta la zona grazie anche alla previsione di un ampio spazio pedonale attrezzato con arredi urbani, verde e alberature. L’intervento andrà a far parte di un progetto più ampio di riqualificazione della zona che, grazie ai fondi della nuova Agenda Urbana, darà vita a opere pubbliche nell’area della basilica di San Valentino e degli spazi di quartiere adiacenti per un importo di due milioni e mezzo di euro.

Avviamento procedura Stadio-Clinica

Avvio della procedura che porterà per la prima volta in Italia alla realizzazione di uno stadio con la cosiddetta “Legge Stadi”.

Comune promotore del marchio distintivo Prodotti Dop, in collaborazione con la Provincia

La prossima realizzazione di un marchio distintivo di prodotti Dop, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Provincia di Terni, consentirà il merchandising di prodotti territoriali di qualità su tutto il territorio nazionale e internazionale.

