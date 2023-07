Davide Baiocco è il candidato sindaco di Alternativa Popolare a Perugia

Davide non è solo un ex calciatore di Serie A, Davide è oggi un allenatore di calcio e un imprenditore che guarda avanti con ottimismo e fiducia nel futuro.

È un uomo del fare che desidera mettere la sua passione e la sua esperienza a disposizione della sua Città.

Come capitano del Grifo prima e come allenatore e imprenditore adesso, Davide ha dimostrato la capacità di guidare con l’esempio, di prendere decisioni difficili, di assumersi rischi calcolati e di creare opportunità per gli altri. Ha dimostrato che con passione ardente, fede, impegno, determinazione e una visione chiara, è possibile realizzare grandi cose.