Francesco Caracuta: il 13 giugno a Francoforte prende forma una nuova voce per gli italiani in Europa

Il 13 giugno 2026, a Frankfurt prenderà il via un progetto strutturato per rafforzare la presenza e il peso degli italiani in Europa. Un passaggio che punta a trasformare una comunità spesso considerata periferica in un attore centrale del dibattito politico europeo, guidato con orgoglio da Alternativa Popolare.

Gli italiani in Europa devono contare di più

Il nostro messaggio è molto netto: gli italiani che vivono all’estero non possono più essere considerati una realtà secondaria. Le nostre storie umane, le nostre competenze, il nostro punto di vista sviluppato fuori dalla nostra terra deve essere riconosciuto per quello che è: una risorsa strategica, economica, culturale e sociale vitale per la politica italiana ed europea. Solo rafforzando la rappresentanza e il peso specifico di noi italiani nel mondo potremmo completare la nostra democrazia, e considerare pienamente maturi e completi i nostri processi decisionali.

Un messaggio che riguarda anche l’Italia

La riflessione non si limita però al contesto internazionale. Il progetto nasce anche con un messaggio diretto al Paese: l’Italia deve tornare a dare maggiore attenzione ai suoi cittadini emigrati. Troppo spesso le comunità italiane all’estero sono state ignorate dalle agende politiche nazionali, nonostante il loro contributo economico, culturale e di immagine nel mondo.

Rafforzare il legame tra Italia e italiani nel mondo significa anche rafforzare l’Italia stessa, creando un ponte stabile tra chi è partito e il Paese d’origine.

Una rete europea per una nuova centralità politica

L’incontro di Francoforte si inserisce in un percorso più ampio: la costruzione di una rete europea degli italiani, capace di coordinare esperienze, territori e rappresentanze diverse. L’obiettivo che ci siamo dati con il responsabile Italiani nel mondo On.Massimo Romagnoli è dare struttura e continuità a una presenza politica che oggi è spesso frammentata, ma che ha un potenziale enorme se organizzata in modo serio e stabile.

Identità, valori e partecipazione

Il progetto si fonda su alcuni pilastri chiari: identità italiana, valori condivisi, responsabilità civica e partecipazione democratica. Non si tratta solo di rappresentanza, ma della volontà di dare voce alle anime di una comunità che l’Europa la vive ogni giorno.

Una nuova stagione per gli italiani all’estero

L’appuntamento del 13 giugno vuole segnare l’inizio di una nuova fase: più presenza, più ascolto e più peso politico per gli italiani fuori dai confini nazionali. Ma anche una richiesta precisa all’Italia: riconoscere finalmente il ruolo strategico dei suoi cittadini nel mondo e integrarli pienamente nelle proprie politiche pubbliche.

Da Francoforte parte un lungo cammino, la nostra missione è chiara: non lasciare inascoltato nessun italiano, in qualsiasi parte d’Europa e del mondo si trovi.

Gettando, come da tradizione popolare, il cuore oltre l’ostacolo.