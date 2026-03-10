A Campobasso nasce il comitato “Cittadini Molisani per il Sì”, presente il Coordinatore Roberto De Angelis

CAMPOBASSO- Il nostro coordinatore regionale Roberto De Angelis ha preso parte, nella giornata di venerdì 7 marzo, ha partecipato all’evento di presentazione del Comitato “Cittadini Molisani per il Sì” al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo.

De Angelis, nel sostenere il comitato, porta in dote le ragioni del Sì Alternativa Popolare come atto di amore verso la giustizia, sostenendo la separazione delle carriere giudicanti e requirenti a difesa del “giusto processo” sancito dall’articolo 111 della nostra Carta.

La mobilitazione di Ap in tutta Italia per un Sì libero e forte continua, in attesa dell’importante evento nazionale di Bologna del 14 marzo, al quale si può riservare un posto tramite il seguente link EVENTBRITE.

Vi aspettiamo!