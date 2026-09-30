Calabria, vince il Centrodestra solido e compatto, ora lo sguardo va al futuro

Il quadro politico italiano continua a mostrare la tenuta e la solidità del centrodestra, ma i recenti appuntamenti elettorali e le dinamiche in corso impongono una riflessione profonda sulle strategie future della coalizione.

Alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre, nel collegio di Reggio Calabria, il centrodestra vince nettamente con Fabio Roscioli: 51% dei voti, contro il 36,6% del cosiddetto “campo largo” e il 10,9% del candidato di Futuro Nazionale.

Un risultato che non lascia dubbi: i cittadini premiano la proposta moderata, respingendo sia la sinistra sia la tentazione sovranista.

Non è un episodio isolato. È la conferma di un giudizio già espresso con nettezza pochi mesi fa, quando Francesco Cannizzaro conquistò il Comune di Reggio Calabria al primo turno, lasciando libero proprio il seggio parlamentare al centro di questa elezione suppletiva. Dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra, i reggini hanno scelto la via del buon governo moderato, e tornano a confermarla senza esitazioni.

In questo percorso, Alternativa Popolare ha un radicamento concreto e una responsabilità precisa. Alle comunali la nostra lista ha raccolto il 4,8% dei consensi entrando in Consiglio comunale, e il lavoro del segretario regionale Massimo Ripepi, oggi assessore nella giunta Cannizzaro con deleghe di peso, dimostra che il nostro contributo alla coalizione non è simbolico, ma sostanziale.

I risultati emersi dalle ultime consultazioni in Calabria in particolare alle suppletive di Reggio Calabria, dove si è registrata una crescita significativa di nuove formazioni all’interno dell’area di centrodestra, confermano che il perimetro moderato e conservatore è vitale, dinamico e in continua evoluzione. Tuttavia, per garantire una governabilità duratura e mettere al sicuro il Paese da qualsiasi scenario di instabilità, la compattezza numerica da sola non basta: serve una visione strategica ampia e responsabile.

A fare il punto sulla situazione e ad tracciare la rotta politica di Alternativa Popolare è il presidente Paolo Alli:

«Il centrodestra dimostra nei fatti la propria solidità come perimetro di governo, ma la trasformazione del quadro politico e la definizione delle nuove regole elettorali ci impongono massima lucidità strategica. I segnali emersi sui territori, a partire dal test in Calabria, testimoniano la grande forza dell’area di centrodestra, ma ci ricordano anche che le dinamiche di coalizione vanno governate con intelligenza e visione a lungo termine.

Nel prendere atto che la lista di Roberto Vannacci non ha raggiunto i traguardi dimensionali che i suoi promotori prefiguravano, sarebbe un grave errore strategico cedere a facili o affrettati trionfalismi. La storia politica italiana ed europea ci insegna infatti che la presenza di formazioni radicali o populiste di protesta rappresenta un fattore di instabilità latente, capace di diventare un rilevante elemento di condizionamento per l’intera coalizione in vista delle prossime elezioni politiche.

La gestione di questo fenomeno richiede grande equilibrio e impone di evitare due trappole simmetriche in cui la politica è spesso caduta in passato: da una parte il rischio di inseguimento sul medesimo terreno: tentare di “copiare” o rincorrere i toni e i temi della protesta radicale non fa che legittimare quelle istanze, spostando l’asse del dibattito lontano dai problemi reali del Paese e spingendo l’elettorato verso la versione originale e più estrema.

Dall’altra la tentazione della demonizzazione sistematica: erigere muri di sdegno o cedere al giudizio sommario trasforma i movimenti di protesta in “vittime del sistema”, garantendo loro un’enorme ed immotivata cassa di risonanza mediatica e accrescendone paradossalmente il potere di ricatto tattico nei passaggi elettorali decisivi.

Per disinnescare queste dinamiche ed evitare che la coalizione diventi ostaggio di spinte eccentriche, la strada maestra rimane quella tracciata dalla tradizione del Popolarismo europeo: proporre un’offerta politica coesa, seria, ancorata al buonsenso e capace di dare risposte concrete sui territori, offrendo agli italiani una garanzia incrollabile di stabilità, affidabilità e buon governo.»

Il ruolo di Alternativa Popolare: responsabilità e moderazione

Alternativa Popolare ribadisce la propria natura di forza seria, ancorata ai valori del Partito Popolare Europeo (PPE) e da sempre impegnata per la stabilità e la crescita della nazione.

Mantenendo aperti i canali di confronto con i vertici nazionali dei partiti di centrodestra e le realtà civiche e territoriali, Alternativa Popolare continuerà a lavorare per offrire un contributo decisivo di idee, radicamento e consenso, affinché il centrodestra si confermi non solo vincente nelle urne, ma solido e coerente nella guida delle istituzioni.