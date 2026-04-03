Buona Pasqua 2026 da Alternativa Popolare

Cari amici e amiche,
la famiglia di Alternativa Popolare vi augura liete festività pasquali.
Possiate trovare in questi giorni la serenità, troppo spesso turbata in questi tempi difficili, tra i vostri cari e le persone che amate.
Nel porgervi gli auguri, abbiamo scelto le illuminanti parole del pontefice Leone XIV sulla Risurrezione, ordinaria e umana nella sua straordinarietà.
Buona Pasqua.
La Risurrezione non è un colpo discena teatrale, è una trasformazione
silenziosa che riempie di senso ognigesto umano. Anche le cose più
ordinarie: mangiare, lavorare,aspettare, curare la casa, sostenere un amico.
La Risurrezione nonsottrae la vita al tempo e alla fatica, ma ne cambia il senso e il “sapore”.
Papa Leone XIV