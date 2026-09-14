Sua Santità Leone XIV compie oggi settantuno anni. A nome di Alternativa Popolare, e di quanti in essa riconoscono la propria radice nella tradizione popolare e cattolica, rivolgo al Santo Padre gli auguri più sinceri e la vicinanza nella preghiera.

In un tempo segnato da incertezze e mutamenti profondi, la sua guida spirituale è un punto fermo prezioso: attorno ad essa credenti e uomini di buona volontà trovano ragione per restare uniti.

Ne è prova la prima enciclica del suo pontificato, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Un testo che, a pochi mesi di distanza, appare quasi profetico: proprio in questi giorni i vertici delle maggiori aziende tecnologiche hanno pubblicamente ammesso i rischi di uno sviluppo dell’IA troppo rapido e privo di controlli. Il richiamo del Papa alla centralità della persona, e non della tecnica, resta la bussola più sicura per orientarsi.

Buon compleanno, Santo Padre. Ad multos annos.

Paolo Alli

Presidente nazionale di Alternativa Popolare