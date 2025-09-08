Bandecchi su Il Giornale: “Fico? È inutile”

Stefano Bandecchi è atterrato in Campania, nello specifico a Ischia, per dare il là alla sua candidatura a governatore della Regione. Bandecchi si confronterà con il candidato di centrodestra (nodo ancora da sciogliere) e con Roberto Fico, nome scelto dal “campo largo”, non senza frizioni con l’uscente Vincenzo de Luca.

[..] “Io non amo parlare degli altri – premette Bandecchi – ma su Fico devo fare un eccezione [..]. Fico è l’emblema del fallimento politico e della multiproprietà ideologica”. Così, dopo aver ricordato i trascorsi in Rifondazione comunista del candidato del campo largo, Bandecchi diventa ancora più tranchant: “Se lei avesse in mano un oggetto e nell’altra la foto di Fico, la differenza sarebbe che l’oggetto serve a qualcosa. E allora ci si chiede: possiamo affidare la Campania a uno che, per scelta, non ha fatto nulla nella vita”.