Alternativa Popolare per Torrevecchia vota contro il bilancio: “Visione diversa sulla gestione delle risorse”

l gruppo di Alternativa Popolare per Torrevecchia ha espresso voto contrario all’approvazione del bilancio comunale, motivando la decisione con una diversa visione sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, “le priorità di spesa individuate dall’amministrazione non coincidono con quelle ritenute necessarie per il territorio”.

La minoranza, guidata da Massimo Pasqualone, attraverso l’intervento del consigliere Luca Lamonaca ha tuttavia riconosciuto un elemento positivo nel documento finanziario: “l’accantonamento di fondi destinati alla pulizia e all’ordine delle strade. Si tratta di un tema che – come sottolineato dai consiglieri, è stato oggetto di numerosi solleciti nel corso degli anni”.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, “dal 2009 al 2025 non erano mai stati previsti o utilizzati stanziamenti specifici per questo tipo di interventi. L’inserimento delle risorse nel bilancio rappresenterebbe quindi, a loro avviso, un primo passo nella direzione più volte richiesta dall’opposizione”.

“Pur mantenendo la propria posizione critica sull’impostazione generale del bilancio, la minoranza ha evidenziato come l’attenzione alla manutenzione e al decoro delle strade sia una richiesta proveniente da tempo dai cittadini e su cui continuerà a mantenere alta l’attenzione soprattutto perché secondo il gruppo di AP c’è ancora molto lavoro da fare” sottolinea Patrizia Barbetta, consigliera del gruppo di Alternativa Popolare.

