Alternativa Popolare lancia “L’Europa degli Italiani” a Francoforte: “L’Italia torni protagonista in Europa valorizzando le nostre comunità” 

Sarà Francoforte ad ospitare “L’Europa degli Italiani”, l’evento di Alternativa Popolare dedicato agli italiani residenti all’estero che vivono, lavorano, studiano e fanno impresa in Europa. L’appuntamento si terrà sabato 13 giugno presso l’Hilton Frankfurt Gravenbruch e vedrà la partecipazione dei coordinatori europei di AP insieme al Presidente Paolo Alli, al Coordinatore per gli Italiani nel mondo di AP Massimo Romagnoli, al tesoriere AP Angelo Capelli, e numerosi ospiti internazionali della famiglia europea del PPE e non solo.

“Per Alternativa Popolare l’Europa non può rimanere un concetto astratto – dichiara il Presidente Paolo Alli – ma deve costruirsi concretamente, coinvolgendo e dando voce in primis agli italiani in Europa, valore e risorsa che la nostra politica non può ignorare”. “L’Italia è un grande paese, fondatore dell’Unione europea e rivendica il suo ruolo da protagonista, per questo AP si impegna per rafforzare sempre più l’Italia in Europa e costruire l’Europa degli Italiani”, conclude.

Nel corso della giornata è prevista anche una cerimonia di riconoscimento dedicata a personalità che, nel tempo, si sono distinte per il loro impegno a favore delle comunità italiane in Europa, contribuendo a rafforzare il legame tra i territori e la presenza italiana all’estero.

““L’Europa degli Italiani” nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle comunità italiane nel continente europeo e promuovere un confronto concreto sui temi dello sviluppo, della rappresentanza, dell’impresa e della crescita delle nuove generazioni”. Così Massimo Romagnoli, Coordinatore estero di Alternativa Popolare e presidente della V commissione CGIE – Ministero Affari Esteri.

Saranno presenti all’evento importanti ospiti internazionali e rappresentanti delle istituzioni, come l’On. Tobias Hans, esponente di primo piano della CDU tedesca e già Presidente della Saarland, uno dei leader della nuova generazione del popolarismo europeo.

L’evento è aperto al pubblico previa registrazione scrivendo una mail a merymallaci@gmail.com.

Programma completo:

Ore 16:00 – Santa Messa

Ore 16:35 – Inni istituzionali

1. Inno Nazionale Italiano

2. Inno Nazionale Tedesco

3. Inno Europeo

Ore 16:45 – Introduzione dell’evento

Introduzione di Maria Chiara Graziano

Ore 16:55– Apertura istituzionale

Ore 17:05– Saluto della città ospitante coordinatrice di Francoforte Lina Albano

Ore 17:10 Intervento di Gerardo Tanga, Coordinatore Germania Alternativa Popolare, e Vice Presidente del COMITES di Francoforte sul Meno

Ore 17:20 – Riconoscimento ai sostenitori storici

Ore. 18:15 – Intervento del Coordinatore Ap Europa Francesco Caracuta

Ore 18:23 – Intervento Hon. Hans Tobias (CDU, ex Ministro-Presidente del Saarland)

Ore 18:28 – Intervento del Presidente Paolo Alli

Ore 18:45 – Intervento di chiusura di Massimo Romagnoli.

Ore 19:15 – Inizio cena