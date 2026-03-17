Il Monito: “Alternativa Popolare aderisce ai comitati per il SÌ e partecipa ai gazebo informativi in tutta la Campania”

Alternativa Popolare aderisce ai Comitati per il SÌ in vista del referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura e parteciperà alla mobilitazione informativa organizzata nelle piazze della Campania nella settimana che precede il voto.

Esponenti e militanti del partito saranno presenti ai gazebo informativi promossi dai comitati referendari insieme alle altre forze politiche e civiche che sostengono il SÌ, partecipando agli incontri con i cittadini nei diversi comuni delle province campane.

L’iniziativa è sostenuta a livello nazionale dal presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli e, per la Campania, dal segretario regionale Luigi Cerciello, che seguirà la partecipazione del partito alle iniziative organizzate sul territorio.

«Il referendum sulla separazione delle carriere – dichiara Luigi Cerciello – è una riforma di buon senso. In uno Stato di diritto chi accusa non può appartenere alla stessa carriera di chi giudica. È una questione di equilibrio democratico e di fiducia dei cittadini nella giustizia. Per questo Alternativa Popolare ha deciso di aderire ai comitati per il SÌ e di partecipare ai gazebo informativi organizzati nelle piazze della Campania insieme agli altri promotori dell’iniziativa».

Secondo Alternativa Popolare, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti rappresenta un passaggio importante per rendere il sistema giudiziario più chiaro ed equilibrato.

La riforma mira infatti a rafforzare l’imparzialità del giudice, distinguendo con maggiore nettezza il ruolo di chi accusa da quello di chi giudica, a rendere il processo più equilibrato tra accusa e difesa e ad aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia, allineando il sistema italiano ai principali modelli europei.

Durante la settimana pre-referendaria Alternativa Popolare parteciperà quindi alle iniziative informative organizzate dai comitati per il SÌ nelle piazze dei comuni campani, contribuendo alla diffusione di una corretta informazione sui contenuti del referendum e promuovendo il confronto diretto con i cittadini.

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