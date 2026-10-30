Alternativa Popolare e centrodestra: avanti insieme!

Nella giornata di ieri, il Presidente nazionale Paolo Alli, insieme al tesoriere Angelo Capelli e al Coordinatore per gli italiani nel mondo Massimo Romagnoli, ha avuto un lungo e proficuo incontro con i vertici di Fratelli d’Italia, alla sede di Via della Scrofa.

Un incontro successivo a lunghe interlocuzioni nel corso di quest’ultimo anno, segnate dal messaggio che la premier Meloni rivolse alla manifestazione di AP a Francoforte lo scorso 13 giugno.

Alternativa Popolare ha manifestato la piena volontà di continuare e approfondire il cammino comune insieme alla coalizione di centrodestra, nell’ottica di rafforzarne la gamba popolare e moderata, nel solco dei quattro anni di buongoverno di Giorgia Meloni.

Il Presidente Paolo Alli dichiara: “l’incontro segna un momento importante del dialogo tra Alternativa Popolare e il centrodestra. La conversazione è stata propositiva, abbiamo stabilito la piena legittimazione alla nostra collaborazione con la coalizione a partire dai territori, dove AP è radicata non solo in Italia ma anche all’estero, dove grazie al lavoro dell’On.Romagnoli siamo riusciti a presentare 22 liste per il rinnovo dei Comites”.

La scelta di Alternativa Popolare alle prossime elezioni è molto chiara: insieme al centrodestra responsabile che governa; lontani dalla demagogia irresponsabile delle sinistre e degli estremismi.

Il cammino verso la conferma di Giorgia Meloni alla guida del nostro paese è all’ultimo miglio. E’ arrivato il momento di percorrerlo insieme, per vincere.