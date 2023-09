Alternativa Popolare annuncia la partecipazione alle prossime elezioni europee

Elezioni europee: il presidente Paolo Alli annuncia l’intenzione di presentare liste autonome

:”Vista la prossima importante scadenza elettorale per le elezioni europee 2024 e visto lo straordinario e crescente entusiasmo dei tanti cittadini che ogni giorno ci contattano per tornare con noi alla politica seria e coerente con i nostri valori, è in corso di valutazione la presentazione delle liste di Alternativa Popolare, al di fuori da ogni schieramento.”

Alternativa Popolare , facente parte del Partito Popolare Europeo, nel 2023 ha rilanciato con decisione la sua azione politica sui territori, con eccellenti affermazioni dei propri candidati in Lombardia (patto con Lista Fontana) , in Lazio con Fabio Forte e con il grande ed inaspettato (per gli altri) exploit del coordinatore nazionale Stefano Bandecchi, eletto Sindaco di Terni sbaragliando la destra che governava, la sinistra che ha governato per decenni la città e i 5 stelle.

“Da soli,” prosegue Alli “contando solo sui nostri programmi, sui nostri valori, sulla nostra ferma appartenenza al Partito Popolare europeo e sulla nostra vocazione atlantista ed europeista, siamo stati apprezzati dagli elettori.

A breve affronteremo le provinciali a Trento col nostro candidato Sergio Divina, sempre col nostro simbolo e fuori dagli schieramenti precostituiti” conclude Alli “e con ogni probabilità presenteremo nostre liste per le prossime elezioni europee. A questo proposito abbiamo avviato l’individuazione di candidati autorevoli in ciascuno dei cinque collegi elettorali”.