Alli su L’identità: Europa, difesa comune e crisi della politica: “Servono meno ideologie e più pragmatismo”

L’identità: giovedì 19 marzo 2026.

Intervista di Cinzia Rolli al Presidente di Alternativa Popolare e Segretario generale della Fondazione De Gasperi Paolo Alli.

Paolo Alli, già Presidente dell’Assemblea Parlamentare della Nato, il primo italiano a ricoprire l’incarico dopo 55 anni, e attuale Presidente di Alternativa Popolare, è Segretario Generale della Fondazione De Gasperi e collabora come Advisor per il Mef. Alli incarna l’autorevolezza politica italiana da Bruxelles a Washington fino alle piazze italiane.

De Gasperi sognava l’Esercito Comune Europeo già negli anni ’50. Con leguerre ai confini dell’Europa, se gli Usa decidessero di disimpegnarsi, saremmo capaci di difendere la nostra democrazia?

“Alcide De Gasperi fu uno straordinario profeta che, come egli stesso amava ripetere, guardava alle future generazioni e non alle prossime elezioni. Per lui la Comunità Europea di Difesa, proposta dai francesi e successivamente da essi stessi bocciata nel 1954, rappresentava la via maestra per l’integrazione

politica”.

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