Alli: “Congratulazioni ad Acquaroli, il suo lavoro viene riconosciuto”

Esprimo le mie più vive congratulazioni al presidente Francesco Acquaroli per la netta vittoria sulla sinistra, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da lui e dal centrodestra marchigiano, con una speciale menzione per FdI, diventato primo partito.

Dopo 5 anni di amminstrazione Acquaroli, i cittadini hanno votato sui fatti, su ciò che è stato fatto, non sulle promesse. E il distacco tra il Presidente uscente e lo sfidante di sinistra non lascia margini di dubbio: ha vinto la buona amministrazione.

È un risultato che evidenzia anche come l’equivoco ‘campo largo’ con il quale la sinistra sperava di imporsi sia destinato a fallire: gli elettori scelgono la chiarezza di alleanze e programmi e non apprezzano accordi di puro carattere elettorale.

Paolo Alli

Presidente di Alternativa Popolare – PPE