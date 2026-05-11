Paolo Alli oggi a Reggio Calabria con Ripepi, Cannizzaro; Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.

Oggi il nostro Presidente nazionale Paolo Alli sarà a Reggio Calabria, per sostenere la lista di Alternativa Popolare candidata a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco della città, guidata dal coordinatore regionale e consigliere comunale Massimo Ripepi.

Si terrà alle ore 18, nella Sala F.Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, un nuovo evento del movimento Rivoluzione Rheggio 743 a.C confluito, trovando la sua naturale collocazione, in Alternativa Popolare.

Come dichiarato dallo stesso Ripepi ai microfoni di ReggioRoday.it, “la visione della politica fondata su responsabilità, coerenza e impegno concreto per il bene comune lega o spirito di Rivoluzione Rheggio 743 a.C. con quello di AP”. “Rappresentiamo una spinta al cambiamento autentico, una rivoluzione del bene capace di contrastare ogni forma di ingiustizia senza compromessi. Questo percorso oggi trova piena espressione nel progetto politico che vede protagonista il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, che più di ogni altro parlamentare nella storia recente della nostra città ha saputo garantire a Reggio Calabria risorse, investimenti e importanti opportunità di sviluppo”

All’incontro di oggi, saranno presenti Ripepi, lo stesso Francesco Cannizzaro e il Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli, a testimonianza della vicinanza degli organi centrali del partito con tutti i candidati impegnati territorialmente.

Non mancate! Appuntamento per oggi pomeriggio!