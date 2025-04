Addio Papa Francesco 

Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, figura di riferimento spirituale, morale e culturale non solo per il mondo cattolico, ma per l’intera umanità.

Fino all’ultimo giorno della sua vita, il Santo Padre ha voluto far sentire la sua presenza accanto ai fedeli, testimoniando con forza e umiltà la sua missione di guida e pastore universale.

Francesco ha saputo parlare al cuore del nostro tempo, affrontando con coraggio temi cruciali come la povertà, l’ambiente, le migrazioni e la giustizia sociale. Con gesti semplici e parole profonde, la sua voce, è rimasta un faro acceso sul valore della fede, della dignità umana e della solidarietà tra i popoli.

In questo momento di grande commozione, ci stringiamo con rispetto e partecipazione alla comunità ecclesiale e a tutti i fedeli che, come noi, oggi piangono la perdita del loro