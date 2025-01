Terminato l’accordo AP – Centrodestra

Termina oggi l’accordo politico tra Alternativa Popolare e il centrodestra. Ad annunciarlo il segretario di AP, Stefano Bandecchi, in un video.

“Salta l’accordo con centrodestra.

L’accordo salta perché purtroppo non si sono verificate le condizioni per andare avanti in modo serio e armonioso.

In un’alleanza le cose andrebbero decise insieme, bisognerebbe condividere. Se ognuno fa per conto suo diventa abbastanza difficile.

Auguro al centrodestra lunga vita e a questo governo ogni bene.

Noi di Alternativa Popolare ritorniamo a essere indipendenti e a portare avanti la nostra politica equilibrata e giusta”.