Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Oggi è la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un momento solenne per onorare chi ha perso la vita difendendo la legalità e la libertà, senza cedere al ricatto vile della criminalità organizzata.

La mafia è il nemico della democrazia, un ostacolo allo sviluppo e al futuro del nostro Paese.

Per questo il nostro impegno per la legalità, la giustizia e la libertà, contro chi vuole imporre paura e sopraffazione, sarà quotidiano e instancabile. Le mafie si possono sconfiggere: la vittoria, in questa battaglia, dipende da tutti noi