Un 2025 ricco di novità. Scrivi le tue idee e contribuisci al libro di Stefano Bandecchi

Nel 2025 si andrà al voto in importanti regioni italiane: Valle d’Aosta, Veneto, Campania, Marche e Puglia. Si voterà anche a Genova.

Alternativa Popolare sarà presente in tutte queste elezioni e parteciperà attivamente appoggiando i propri alleati con le proprie liste, con l’obiettivo di portare avanti idee concrete per il futuro del Paese e dei territori locali.

Ma il 2025 non sarà solo l’anno delle elezioni: sarà anche un anno di confronto e partecipazione attiva! Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare, intraprenderà un grande Tour in tutta Italia, con tappe in tutte le regioni al voto e oltre, per presentare il libro che sta scrivendo.

Un libro che non sarà solo una semplice pubblicazione, ma un vero manifesto politico basato sui principi fondamentali di Alternativa Popolare, che prenderà forma anche grazie al contributo dei cittadini.

Un Tour “Conferenza-Teatro” per incontrarci e confrontarci

L’idea di questo tour è semplice: creare momenti di dialogo reale attraverso incontri aperti in tutta Italia. Ogni tappa sarà un’occasione per parlare di politica, ascoltare le esigenze del territorio e costruire insieme una visione condivisa per il futuro del nostro Paese.

Partecipa al libro di Stefano Bandecchi: il tuo contributo è importante!

Il libro politico di Stefano Bandecchi sarà corretto e revisionato sulla base delle vostre idee. Scrivici quali sono gli argomenti che ritieni fondamentali a livello nazionale o per la tua regione. Le tue idee contano davvero!

Puoi inviare le tue idee alla mail a: letueidee@alternativapopolare.it.

Insieme possiamo scrivere un nuovo futuro!