Tesseramento anno 2022

Tesseramento anno 2022

Essendo tutte le iscrizioni al partito in scadenza al 31/12/2021, ai sensi e per effetto dell’art. 2 comma 4 dello Statuto ed in vista delle prossime scadenze politico/elettorali, è ufficialmente aperta la campagna di iscrizione e tesseramento 2022.

E’ possibile iscriversi ad Ap, per l’anno in corso, effettuando un bonifico bancario da euro 100,00 – entro e, tassativamente, non oltre il giorno 31 dicembre 2021- sul c/c di Alternativa Popolare, Iban: IT 70B 01010 0320 1100 0000 16338

Causale: Quota iscrizione Alternativa Popolare anno 2022.

Dopo aver effettuato il bonifico, il richiedente dovrà inviare via mail a altpop.amministrazione@gmail.com o consegnare brevi manu presso la Sede nazionale di Ap (via del Governo Vecchio, 3 – Roma), in cartaceo, copia dei seguenti documenti: 1) documento di identità; 2) Codice fiscale; 3) attestazione avvenuto bonifico; 4) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del cd. GDPR.

La documentazione, via mail o cartacea, dovrà pervenire tassativamente entro il 15/01/2022.

I bonifici effettuati oltre il perentorio termine indicato, non daranno diritto all’iscrizione e saranno rimborsati.