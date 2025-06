Senza giovani l’Italia muore

In queste ore circa mezzo milione di studenti sta affrontando l’esame di maturità. Ma nei prossimi anni, i ragazzi chiamati a questo appuntamento saranno sempre di meno. Dal 2018 al 2023 gli iscritti agli istituti superiori sono calati infatti del 5,2%: un numero che fa paura.

Ieri il ministro Giorgetti ha lanciato un nuovo allarme: con questo trend, il Mezzogiorno perderà 3,4 milioni di abitanti entro il 2050. 8 milioni entro il 2080. Ogni anno, sparisce l’equivalente di una città.

La denatalità non è solo un problema sociale, è un’emergenza economica. Eppure, come ha detto Giorgetti, “tutti conoscono il problema, ma fanno finta di non vederlo”.

Noi no. La lotta alla denatalità è la nostra battaglia da sempre. Il segretario Bandecchi l’ha messa in cima alle priorità fin dal primo giorno.

Senza giovani, senza figli, l’Italia muore. E noi non vogliamo restare a guardare. Siamo pronti a fare la nostra parte con proposte concrete e soprattutto coraggiose. Perché nessuno può illudersi: senza scelte forti, senza uno sforzo collettivo, non ci sarà alcun futuro da difendere.