Regionali 2024, gli appuntamenti in Liguria e in Umbria con Bandecchi

Ecco gli appuntamenti da non perdere questa settimana in vista delle elezioni regionali che si terranno in Liguria il 27 e 28 ottobre e in Umbria il 17 e 18 novembre 2024:

Liguria, 3 ottobre 2024: Bucci incontra Sanremo

Appuntamento alle 18.30 presso il teatro centrale di Sanremo, dove il candidato presidente Marco Bucci incontrerà la cittadinanza. Presente anche il segretario di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

Umbria, 5 ottobre 2024: apertura campagna elettorale di Tesei

Appuntamento alle 17 presso Umbria Fiere (Bastia Umbra) per l’apertura della campagna elettorale della presidente Donatella Tesei. Sarà presente anche il segretario di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.