L’assassinio di Charlie Kirk è un attacco a tutti noi

Charlie Kirk è stato brutalmente ucciso.



Il suo assassinio non è soltanto la perdita di un uomo, ma rappresenta un attacco diretto alle idee, alla libertà di pensiero e al coraggio civile. Un attacco di fronte al quale non possiamo e non dobbiamo tacere.

La sua morte colpisce profondamente tutti noi, non solo per la violenza con cui è avvenuta, ma per ciò che simbolicamente rappresenta: il tentativo di soffocare il dibattito, di intimidire chi ha il coraggio di esprimere idee diverse.

Oggi più che mai, il suo sacrificio ci ricorda che la difesa dei nostri valori di libertà e democrazia è una responsabilità collettiva e non può conoscere cedimenti.