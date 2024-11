Il programma di Alternativa Popolare per l’Umbria: quattro punti

Ecco i primi quattro punti qualificanti del programma di Alternativa Popolare per la regione Umbria in vista del rinnovo del consiglio regionale e delle elezioni del 17 – 18 novembre.

Sanità, la proposta di Alternativa Popolare per rafforzare la sanità di prossimità e garantire assistenza a tutti

La presa in carico dei pazienti nei loro domicili, attraverso una sanità che risponda alle esigenze di cura e a quelle affettive di ogni persona, secondo il modello delle Case di comunità, dove ogni persona bisognosa possa essere accolta indirizzata verso i migliori percorsi.

Alternativa Popolare si farà in regione la portavoce di questo modello, aumentando le risorse per le Case di comunità e gli Ospedali di Comunità già esistenti e accelerando gli iter burocratici per la realizzazione delle nuove strutture, già previste dal piano regionale dell’amministrazione Tesei.

Sanità, il nuovo ospedale di Terni è strategico per l’intera regione e sarà realizzato grazie ad Alternativa Popolare!

Dall’avvio del nostro percorso politico abbiamo sempre detto chiaramente come il nuovo ospedale di Terni a Colle Obito fosse una priorità assoluta!

Grazie all’amministrazione di Stefano Bandecchi, già nell’agosto 2023 sono stati individuati 128 milioni per la realizzazione dell’Ospedale, di concerto con la presidente Tesei.

Bandecchi, come da nota stampa del ministro Giorgetti, ha poi ottenuto sul tavolo nazionale del governo le restanti somme, circa 200 milioni di euro, per il completamento dell’opera. Gli stessi verranno trasferiti alla Regione Umbria con la finanziaria di fine anno e con vincolo di destinazione alla realizzazione del nuovo Ospedale di Terni. Il primo atto che presenteremo nella nuova giunta regionale, riguarderà proprio il nostro Nosocomio, da difendere dalle grinfie della candidata del centrosinistra che, strappando il nostro programma per la sanità in pubblico, ha fatto capire di non avere assolutamente intenzione di dare alla provincia ternana il suo nuovo ospedale!

Isole ecologiche intelligenti: usiamo le nuove tecnologie per migliorare la raccolta dei rifiuti e la salubrità delle nostre città!

Le abbiamo inaugurate a Terni, le porteremo in tutta la regione: le isole ecologiche di ultima generazione permettono di migliorare sensibilmente il livello della raccolta differenziata, premiando i cittadini più virtuosi, ma soprattutto permettendo di programmare i cicli di ritiro in modo intelligente, liberando le nostre città dai rifiuti.

Abbiamo messo a punto un software con l’IA che risolverà tutte le problematiche connesse a tale tema con sostanziale abbattimento dei costi. Chiuderemo poi il ciclo dei rifiuti con un termovalorizzatore di ultima generazione, a plasmazione che protetta ricchezza e taglio delle bollette nel territorio.

L’Umbria al centro dell’Italia

Collegamento, con tratte da 40 minuti l’una, tra Roma – Terni – Perugia tramite l’Alta velocità così da aprire la porta del Sud dell’Umbria, di concerto con lo sviluppo dell’aeroporto di Perugia per garantire l’accesso al nord: solo una regione interconnessa al centro dell’Italia, facilmente raggiungibile, può crescere e sviluppare tutto il suo potenziale.

Dal primo giorno del nostro insediamento al comune di Terni abbiamo sollevato la questione, anche quando tutti ci dicevano che l’Alta velocità era un sogno impossibile da realizzare: adesso tutti hanno capito che avevamo ragione e che, in consiglio regionale, riusciremo a raggiungere questo obiettivo.

