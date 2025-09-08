Campania, è ciclone Bandecchi. L’intervista a Golfo24.it

Bandecchi sbarca in Campania: un estratto dell’intervista per Golfo24.it:

Lei si candida a Presidente della Campania. Un messaggio che ha colpito molto, soprattutto chi lavora e produce, in particolare sull’isola, dove per fortuna ci sono ancora tanti imprenditori e lavoratori attivi. Lei ha dichiarato: “Sarò il Presidente di quelli che si svegliano alle sei del mattino per lavorare e produrre”. Cosa intende dire:

“Io sono arrivato qui venti minuti fa perché stamattina ho lavorato. Era sabato, ma ho comunque dovuto lavorare. [..]. Domani rientrerò a casa verso le due e mi concederò soltanto poche ore di riposo. Tutta la settimana scorsa, dal lunedì al venerdì, sono uscito di casa alle sette e mezzo del mattino e non rientrato prima di mezzanotte. Questa è la vita di un uomo che lavoro [..]. Questo l’unico modo che conosco di vivere: lavorare, produrre, creare ricchezza. Non esiste alternativa per me”.

Perché sostiene che la Campania possa diventare il motore di Italia?

“Perché la Campania ha cinque milioni e mezzo di abitanti. E non dimentichiamo che, al momento dell’Unità di Italia, era lo Stato più forte della penisola. Oggi invece si racconta che Napoli e la Campania fossero terre di briganti [..].

Cosa si sente di dire ai cittadini della Campania? E se un ischitano, uscendo da qui, le chiedesse una parola di conforto, cosa risponderebbe?