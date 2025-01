Buon 2025 da Alternativa Popolare

Buon 2025 a tutti!

Quest’anno che si chiude è stato per noi un viaggio straordinario, fatto di impegno, determinazione e incontri preziosi sul territorio. Abbiamo attraversato 11 regioni, visitato oltre 30 città e percorso 23.000 km in macchina e camper per ascoltare le persone e portare la nostra visione. Ogni traguardo raggiunto è stato un passo verso l’Italia che abbiamo sognato e che vi daremo. La vostra fiducia è la nostra forza più grande.

Ora, con lo sguardo rivolto a un 2025, siamo pronti a inseguire nuovi obiettivi e costruire insieme un domani migliore.

Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto e a chi si unirà a noi in questo cammino. Il futuro è nostro da scrivere, insieme!

Auguri di un anno pieno di soddisfazioni e nuove conquiste!

Alternativa Popolare