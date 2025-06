A Terni si vive meglio, anche grazie all’amministrazione Bandecchi

(ufficio stampa comune di Terni) –

“La cura Bandecchi sta funzionando. I grandi sforzi che la mia Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Stefano Bandecchi – sta portando avanti nel decoro, nei servizi, nella cura della città, nel potenziamento dell’offerta culturale e nel turismo sono tangibili, non sono solo la percezione di tanti cittadini che ci spingono ad andare avanti nella manutenzione del verde, nello spazzamento della città, nella sicurezza stradale con la lotta alle buche, nei servizi comunali sempre più accessibili e aperti ai cittadini.

Che a Terni si vive meglio rispetto a un anno fa, non lo dico io, ma lo certifica la classifica 2024 sulla qualità delle vita nelle città italiane elaborata dal Sole24Ore sulla base di una serie di parametri nei quali la città dimostra che è in movimento e che la rassegnazione non appartiene più a questa stagione cittadina.

Si tratta di una perfomance particolarmente positiva, poco pubblicizzata dai mezzi di comunicazione che fisiologicamente si concentrano sugli aspetti negativi.

Terni arriva 48esima in classifica guadagnando nel 2024 ben 14 posizioni rispetto al 2023. Gli affitti nella città dell’acciaio si mantengono bassi e Terni si merita il quarto posto nella classifica nazionale per incidenza percentuale dei canoni sul reddito. La qualità della vita per i bambini è buona (39esimo posto) meglio ancora quella dei giovani (36esimo posto).

Terni guadagna ben 26 posizioni sul fronte cultura e tempo libero (35simo posto); 24 posizioni per ricchezza e consumi (40esimo posto) e 19 per quanto riguarda giustizia e sicurezza (41esimo posto).

Mi auguro che questa classifica porti più consapevolezza e fiducia nei Ternani, perchè è con lo spirito giusto che possiamo affrontare e vincere le grandi sfide che ci aspettano”.